Maddaloni, autocarro avvolto dalle fiamme all’uscita dell’A30: paura al casello, conducente salvo

MADDALONI – Momenti di forte apprensione nella giornata di oggi all’uscita del casello autostradale di Maddaloni, sull’A30, dove un autocarro è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme.

Secondo le prime informazioni, il rogo sarebbe partito dal vano motore per poi propagarsi in pochissimi minuti al cassone posteriore e alla copertura telonata del mezzo. Una colonna di fumo nero, visibile anche a notevole distanza, ha attirato l’attenzione degli automobilisti in transito e dei residenti della zona.

Provvidenziale il sangue freddo del conducente che, accortosi dell’incendio, è riuscito a portare l’autocarro lontano dalle infrastrutture del casello e in una posizione più sicura, evitando conseguenze potenzialmente ben più gravi. L’uomo è riuscito a mettersi in salvo ed è rimasto illeso.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le squadre incaricate di mettere in sicurezza l’area e domare le fiamme. Per consentire le operazioni, la viabilità ha subito rallentamenti e una parziale chiusura del traffico nella zona interessata.

Restano ancora da chiarire le cause che hanno provocato l’incendio. Saranno gli accertamenti tecnici a stabilire l’origine del rogo che ha completamente compromesso parte del veicolo.

L’episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza dei mezzi pesanti in circolazione e sull’importanza della tempestività degli interventi in situazioni di emergenza, che in questo caso hanno evitato conseguenze ben più pesanti per persone e infrastrutture.

Fortunatamente non si registrano feriti.