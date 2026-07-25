Avellino Basket, colpo in panchina: Achille Polonara entra nello staff di Di Carlo

L’ex azzurro comincia la nuova carriera da allenatore con l’Halley Campania. Lombardi e Nevola: «Orgogliosi di iniziare insieme questo percorso»

L’Halley Campania Avellino Basket piazza un innesto di grande prestigio nello staff tecnico. Achille Polonara entra ufficialmente nel gruppo di lavoro guidato da coach Gennaro Di Carlo, dando così inizio alla sua prima esperienza in panchina.

Lo scorso 16 luglio l’ex atleta della Nazionale ha ricevuto la tessera con la qualifica di Allenatore Nazionale. Ora è pronto a mettere a disposizione del club biancoverde l’esperienza maturata in una carriera vissuta ad altissimi livelli, tra Italia ed Europa, al fianco di tecnici di profilo internazionale.

Per Avellino si tratta di un ingresso importante, non soltanto per il valore del nome, ma soprattutto per il patrimonio tecnico e umano che Polonara potrà trasferire alla squadra. Il suo ruolo sarà quello di assistant coach, a disposizione di Di Carlo e dell’intero staff.

«Ringrazio l’Halley Campania Avellino Basket per questa enorme opportunità – ha dichiarato Polonara –. Non vedo l’ora di iniziare. La squadra ha ormai preso forma e manca soltanto un giocatore per completare l’organico. Sono molto carico e felice di poter vivere questa nuova esperienza insieme a coach Di Carlo e agli altri componenti dello staff».

Soddisfazione anche nelle parole del presidente Giuseppe Lombardi, che ha sottolineato il rapporto costruito con Polonara nei mesi scorsi.

«Sono orgoglioso di poter annunciare questa collaborazione, nata da una profonda stima reciproca. Siamo felici che Achille abbia scelto i colori biancoverdi per la sua prima esperienza da assistant coach. Ci auguriamo che possa essere l’inizio di una nuova carriera ricca di soddisfazioni da costruire e vivere insieme».

Sulla stessa linea il general manager Antonello Nevola: «Nel corso dei mesi abbiamo avuto modo di conoscerci e confrontarci. Achille aveva il forte desiderio di iniziare una nuova esperienza nel mondo del basket e, appena si è presentata questa opportunità, siamo stati felici di coglierla insieme. Gli auguriamo un grande percorso in biancoverde».

L’arrivo di Polonara aggiunge così qualità, esperienza e personalità al progetto tecnico dell’Halley Campania Avellino Basket. Un nuovo capitolo per l’ex azzurro e, allo stesso tempo, un segnale forte da parte di un club che continua a costruire con ambizione il proprio futuro.