Bilico carico di pomodori avvolto dalle fiamme sulla Villa Literno–Nola: traffico in tilt all’altezza di Acerra

ACERRA – Attimi di paura sulla Villa Literno–Nola, dove un bilico carico di pomodori ha preso improvvisamente fuoco all’altezza dell’uscita di Acerra, in direzione Nola.

Le fiamme hanno avvolto in pochi minuti il mezzo pesante, distruggendo completamente il carico di pomodori, il cosiddetto “oro rosso” della stagione estiva. Una densa colonna di fumo nero, visibile anche a notevole distanza, ha richiamato l’attenzione degli automobilisti in transito.

Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, l’incendio sarebbe partito da uno pneumatico del rimorchio che, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe preso fuoco. Le fiamme si sarebbero poi propagate rapidamente all’intero carico, rendendo vano ogni tentativo di salvare la merce trasportata.

Sul luogo dell’incendio sono intervenuti i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area, mentre la circolazione ha subito forti rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso.

Non si registrano, al momento, feriti. Restano da chiarire le cause che hanno provocato il rogo, mentre i danni al mezzo e al carico risultano ingenti.