Mugnano del Cardinale, aggredito nella notte il presidente del Consiglio comunale Salvatore Masucci con mazza da baseball

MUGNANO DEL CARDINALE – Violenta aggressione nella notte tra venerdì e sabato in piazza Cardinale a Mugnano ai danni del presidente del Consiglio comunale Salvatore Masucci. L’amministratore è stato colpito con una mazza da baseball, riportando gravi lesioni che hanno reso necessario il trasporto d’urgenza in ospedale.

Secondo le prime informazioni, Masucci ha riportato la frattura del setto nasale e diverse ferite lacero-contuse alla testa. Dopo i primi soccorsi è stato ricoverato in ospedale, dove resta sotto osservazione.

Sulla vicenda sono in corso le indagini dei Carabinieri della Compagnia di Baiano, che stanno lavorando per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto e individuare il responsabile. Al momento non sono ancora chiari il movente dell’aggressione e le circostanze che hanno portato al violento episodio.

Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze ed eventuali immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona per fare luce sull’accaduto. Non è esclusa alcuna pista, mentre si attendono ulteriori sviluppi dall’attività investigativa.

L’episodio ha suscitato forte preoccupazione nella comunità di Mugnano del Cardinale, in attesa di conoscere le condizioni di salute del presidente del Consiglio comunale e gli esiti delle indagini che dovranno chiarire le ragioni dell’aggressione.