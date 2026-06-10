Dalla divisa al cuore: la Guardia Agroforestale Italiana adotta due cani e li salva dal canile

Un gesto concreto di amore e responsabilità verso gli animali che dimostra come la tutela del territorio passi anche dalla salvaguardia delle creature più fragili. Questa mattina, grazie alla collaborazione tra la Stazione Carabinieri Forestali di Giffoni Valle Piana e la Guardia Agroforestale Italiana, due splendidi cani hanno trovato una nuova casa evitando il trasferimento in canile.

L’iniziativa è stata coordinata dal responsabile locale della Guardia Agroforestale Italiana, Antonio Nappi, che ha promosso l’adozione dei due animali, destinati ora a diventare parte attiva dell’ente.

Un’azione che va oltre il semplice intervento di soccorso e che testimonia l’impegno quotidiano della Guardia Agroforestale Italiana nella tutela del benessere animale, affiancando alle attività di vigilanza ambientale una costante attenzione verso gli animali in difficoltà.

«Anche questa è la Guardia Agroforestale Italiana: amore infinito per gli animali», ha dichiarato il presidente nazionale Antonio D’Acunto, sottolineando il valore dell’iniziativa e l’importanza di sensibilizzare sempre più cittadini e istituzioni sul tema delle adozioni responsabili.

I due cani, da oggi, potranno contare su una nuova vita fatta di cure, attenzioni e affetto, diventando simbolo di un impegno che mette al centro il rispetto per ogni forma di vita.

Un piccolo grande gesto che conferma come la tutela dell’ambiente e quella degli animali siano due facce della stessa missione: proteggere e valorizzare il patrimonio naturale e vivente del nostro territorio.