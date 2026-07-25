Mugnano del Cardinale, Francesco Bianco riparte dalla Serie D: è il nuovo allenatore del Ragusa

di Francesco Piccolo

Il tecnico mugnanese guiderà la formazione siciliana nella prossima stagione. Un nuovo capitolo dopo il percorso che lo ha visto protagonista tra campo e panchina.

MUGNANO DEL CARDINALE – Una nuova panchina per continuare un percorso costruito con passione, sacrificio e competenza. Francesco Bianco è il nuovo allenatore del Ragusa, formazione che prenderà parte al prossimo campionato di Serie D.

Per il tecnico mugnanese si apre così una nuova esperienza nel calcio nazionale, dopo un percorso che lo ha visto prima protagonista sul terreno di gioco e successivamente in panchina.

Da calciatore ha vestito, tra le altre, le maglie di Avellino, Ebolitana, Turris, Sorrento, Sestrese, Giugliano e Solofra . Con i biancoverdi ha disputato il campionato di Serie C1 nella stagione 1999-2000, sfiorando la promozione e raggiungendo la finale di Coppa Italia di Serie C, oltre ad aver collezionato anche due convocazioni in Serie B.

Terminata la carriera da calciatore, Bianco ha iniziato quella da allenatore partendo dalla Scuola Calcio Santa Filomena di Mugnano del Cardinale. Successivamente è approdato alla Casertana, dove ha guidato l’Under 17 Nazionale, prima di tornare nella sua città per sedersi sulla panchina dell’U.S.G. Carotenuto.

Con i rossoneri ha scritto una delle pagine più belle della storia recente del club, conquistando la vittoria del campionato di Promozione e riportando la società in Eccellenza, oltre a raggiungere la finale di Coppa Campania.

Adesso per Francesco Bianco si apre una nuova avventura. Il Ragusa ha scelto di affidargli la guida della prima squadra, riconoscendo le qualità di un allenatore che, negli ultimi anni, ha saputo ottenere risultati importanti attraverso il lavoro quotidiano e la valorizzazione del gruppo.

Per Mugnano del Cardinale è motivo di soddisfazione vedere uno dei suoi tecnici approdare su una panchina prestigiosa del panorama dilettantistico nazionale, conferma di un percorso costruito passo dopo passo e sempre con grande professionalità.