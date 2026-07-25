Sperone, stop all’acqua nelle ore notturne: il Comune invita a evitare gli sprechi

SPERONE – Il Comune di Sperone ha annunciato un piano temporaneo di razionalizzazione delle risorse idriche per preservare il corretto funzionamento delle pompe sommerse del pozzo di via dei Funari e garantire un’erogazione ottimale dell’acqua potabile durante il periodo estivo.

L’Amministrazione comunale ha comunicato che, a scopo precauzionale, sarà sospesa l’erogazione dell’acqua nelle ore notturne nei giorni 26 e 27 luglio 2026, dalle ore 1:00 alle ore 6:00, salvo eventuali proroghe qualora dovessero rendersi necessarie.

Il provvedimento è stato adottato per fronteggiare i continui assorbimenti idrici e ridurre lo stress a cui sono sottoposte le pompe di emungimento, particolarmente sollecitate dall’elevato consumo registrato in questo periodo.

L’Amministrazione invita la cittadinanza a collaborare, limitando gli sprechi e adottando un uso responsabile dell’acqua, bene prezioso e fondamentale per l’intera comunità.

Dal Comune arriva infine un ringraziamento ai cittadini per la disponibilità, il senso di responsabilità e la collaborazione, elementi ritenuti essenziali per garantire una gestione efficiente del servizio idrico durante i mesi estivi.