Napoli, perde il controllo dell’auto e si schianta contro un pilone: muore un 81enne di Volla

Tragedia nel pomeriggio di venerdì a Napoli, dove un uomo di 81 anni, residente a Volla, ha perso la vita in seguito a un grave incidente stradale avvenuto in via Argine.

L’anziano era alla guida della propria autovettura e viaggiava insieme alla moglie quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo, finendo violentemente contro uno dei piloni del cavalcavia della Strada Statale 162.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato i primi soccorsi ai due occupanti dell’auto. L’81enne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Cardarelli, dove è deceduto poche ore dopo a causa delle gravi ferite riportate nell’impatto. La moglie, invece, ha riportato soltanto lesioni lievi.

Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori vi è quella di un improvviso malore che potrebbe aver colpito il conducente pochi istanti prima dello schianto, provocando la perdita di controllo della vettura.

Per i rilievi sono intervenuti gli agenti dell’Unità Operativa Avvocata della Polizia Locale di Napoli, che hanno effettuato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Su disposizione del pubblico ministero di turno, l’autovettura è stata posta sotto sequestro per consentire gli accertamenti tecnici, mentre è stata disposta l’autopsia sul corpo della vittima, esame che potrà chiarire se il decesso sia stato causato esclusivamente dall’impatto o se sia stato preceduto da un malore improvviso.

Le indagini proseguono per definire con precisione le circostanze della tragedia.