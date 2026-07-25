QUADRELLE: Carmen Accetta si laurea in Lettere Moderne all’Università di Salerno

QUADRELLE – Un importante traguardo accademico è stato raggiunto da Carmen Accetta, che ha conseguito con successo la Laurea in Lettere Moderne presso l’Università degli Studi di Salerno.

Un risultato che premia anni di studio, impegno, sacrifici e determinazione, affrontati con passione e costanza. La laurea rappresenta non solo il coronamento di un percorso universitario, ma anche l’inizio di una nuova e promettente fase della sua vita personale e professionale.

In questo giorno di festa, accanto a Carmen ci sono le persone che hanno condiviso con lei emozioni, sogni e traguardi. A dedicarle un messaggio pieno di affetto sono le amiche Kathya, Kyara, Alba e Mariavittoria, che le rivolgono parole cariche di stima e amicizia.

“Siamo felicissime di essere al tuo fianco in questo traguardo straordinario, così come lo saremo in tutti quelli che ancora ti attendono. Alla ragazza dolce e raggiante che sei, alla forza e alla determinazione con cui hai affrontato ogni ostacolo lungo questo percorso e a tutte le meravigliose opportunità che il futuro saprà regalarti. Congratulazioni, Dottoressa. Ti vogliamo un bene dell’anima.”

Per Carmen Accetta questa laurea rappresenta il meritato riconoscimento di un percorso costruito con dedizione e passione, qualità che sapranno accompagnarla anche nelle nuove sfide che l’attendono.

Alla neo Dottoressa Carmen Accetta giungano le più vive congratulazioni e i migliori auguri affinché questo prestigioso traguardo sia soltanto il primo di una lunga serie di successi, ricchi di soddisfazioni personali e professionali.