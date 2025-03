AVELLINO. Il coraggio di essere libere”: un evento per la Giornata internazionale delle donne

Sabato 8 Marzo, in occasione della Giornata internazionale delle donne e data simbolo delle lotte femminili, Demetra con la Casa di Accoglienza per Donna maltrattate “Antonella Russo” e il Cav “Demetra è Donna” ha organizzato, grazie al supporto della Fondazione “Una nessuna centomila”, la presentazione del libro di Giammarco Menga, “Il delitto di Saman Abbas: il coraggio di essere libere”.

L’evento si terrà alle ore 16.30, presso il Circolo della Stampa, in Corso Vittorio Emanuele II, 6- Avellino e sarà aperto a tutta la cittadinanza.

L’incontro sarà moderato dalla giornalista Dott.ssa Elisa Forte e interverrà la dott.ssa Maria Cira Calabrese, psicoterapeuta del CAV “Demetra è Donna” e della C.A.D.Ma “Antonella Russo”.

L’evento rappresenta anche l’occasione per mettere in mostra quanto realizzato durante il Laboratorio di Sartoria e cucito creativo, nell’ambito del progetto “LookAFTER”, finanziato grazie ai fondi dell’Otto per Mille della Chiesa Valdese, nonché un’occasione per docenti dell’I.C. di Mercogliano e della Scuola Primaria Paritaria Maria SS. di Montevergine, partner del progetto Sinergie, per confrontarsi sul tema delicato della violenza di genere.