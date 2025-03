NON È PIÙ. Avella, lutto Pietro Pecchia, Nonno e Padre Esemplare

Si è spento all’età di 75 anni il signor Pietro Pecchia, conosciuto e amato nella comunità come un nonno e padre esemplare. La triste notizia è stata annunciata dalla moglie Maria Romano, dai figli Anna e Tommaso, dalla nuora Marianna Stara, dai nipoti Miriam, Pietro e Mario, nonché da tutti i parenti e amici che oggi piangono la sua scomparsa.

I funerali si terranno , 6 marzo 2025, alle ore 16:00, con partenza dalla casa dell’estinto in via Santa Candida, 23, per poi proseguire con la cerimonia presso la Chiesa di San Giovanni in Avella. Dopo il rito religioso, la salma sarà accompagnata al cimitero locale, dove riposerà in pace.

La comunità di Avella si stringe attorno alla famiglia Pecchia in questo momento di dolore, ricordando Pietro non solo per il suo affetto e la sua dedizione alla famiglia, ma anche per il rispetto e la stima che ha sempre suscitato tra coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo.