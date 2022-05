AVELLA.Il 22 maggio si celebra la Nocciola di Avella con “NoccioAbellaTour” tra visite in aziede,ai monumenti e degustazioni.

L’associazione Terrae Abellane, in collaborazione con l’Ufficio Uuristico SIAT del Comune di Avella, organizza “NoccioAbellaTour”, un percorso esperienziale tra noccioleti, visita alle aziende trasformatrici e degustazione di prodotti, l’evento si svolgerà domenica 22 maggio. Avella, conosciuta per la produzione di nocciole sin dall’antichità, da i natali allo stesso nome scientifico del prodotto, “Corylus Avellana”, dato dallo scienziato Linneo nel 1752.

Ecco il programma:

– Ore 9.00 Arrivo dei partecipanti in Via P.Ercolino per la colazione e la visita all’Azienda Agricola “Noccioro”

– Ore 10.00 I partecipanti raggiungeranno a piedi le Tombe Romane per una visita al noccioleto con l’intervento di esperti agronomi e visiteranno i Monumenti Funerari di epoca romana

– Ore 10.45 I partecipanti raggiungeranno lo Shop “Sodano” per la degustazione e presentazione dei prodotti dell’azienda.

– Ore 11.45 I partecipanti in auto si sposteranno nel centro di Avella (Parcheggio Castellana) per proseguire il Tour con la visita presso il Museo Archeologico.

– Ore 12.30 Passeggiando nel centro i partecipanti raggiungeranno “Lo Chalet del Formaggio” Azienda Agricola per una degustazione di formaggi

– Ore 13.00 La passeggiata mattutina si concluderà presso l’Azienda Agricola “Il Moera” per il pranzo con dei gustosissimi piatti alla Nocciola di Avella preparati dallo chef Francesco Fusco

– Ore 16.30 La seconda parte del “NoccioAbellaTour” prevede la visita all’Anfiteatro Romano poco distante dall’Azienda “Il Moera”, una gradevole passeggiata nel parco archeologico.

– Ore 17.00 I partecipanti raggiungeranno a piedi il meraviglioso Chiostro del Convento Francescano dove incontreranno un apicoltore dell’Azienda Apistica “Montuori” per la degustazione di prodotti dell’alveare e degustazione di miele e nocciole.

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione: 3804309703 whatsapp +39 333 884 7353

