AVELLA. Detriti di asfalto creano disagi in via parroco Ercolino

Detriti di asfalto creano serio pericolo all’inizio di via Parroco Ercolino, nei pressi della rotatoria presente verso la fine di via De Sanctis. Si tratta di pezzi di asfalto venuto via dal manto stradale a causa delle passate piogge. Il pericolo sorge per auto e in particolare per le due ruote, è davvero facile scivolare con tutte le conseguenze che poi ne possano derivare. Sarebbe opportuno intervenire per evitare spiacevoli conseguenze a cose e persone, almeno segnalare il pericolo essendo in prossimità di una curva.

adsense – Responsive – Post Articolo