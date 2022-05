Basket Serie B, play out gara 1. La Del Fes parte bene, Forio battuta 70-52.

di Lucio Ianniciello

Buona la prima gara dei play out per la Del Fes. Vince con lo scarto di 18 punti contro Forio guardando con ottimismo a gara 2 di martedì, ancora al DelMauro. Top scorer Caridà con 23 punti, 15 per D’Andrea e 13 per Carenza. Quest’ultimo in doppia doppia, 10 i rimbalzi catturati, seguito a ruota da Venga con 8 e D’Andrea con 7. In casa ischitana 20 punti per Orsini e 10 per Hadzic, spicca a rimbalzo Milosevic, 14 a referto.

Primo quarto Avellino schiera nel quintetto base Basile, stringe i denti il cestista avellinese, Marra, Caridà, Carenza e D’Andrea. Agbogan non ce la fa, out Hajrovic e Spizzichini. Forio con Ciarpella, Antonacci, Orsini, Hadzic e Milosevic. Si parte in sordina e con qualche errore di troppo, 2-2 dopo 3′ di gioco. La prima bomba è ischitana, autore Orsini. La Del Fes con Marra e Carenza risponde a Orsini e Hadzic, 10-14. Il primo solco lo scava ancora Orsini, tripla del +7 isolano, time out Avellino. Sul parquet pure Hassan dopo i problemi che lo hanno afflitto. I canestri di Carenza e Milosevic fanno registrare il 12-19 del 10′.

Secondo quarto Botta e riposta tra Hadzic e Hassan, la bomba di Milosevic porta gli ospiti sul +9 (15-24). Caridà e Hassan danno 4 punti importanti alla Del Fes, poi Caceres per Forio fa 0 su 2. Il 9-0 irpino, dopo un altro errore di Caceres, canestro di Carenza tripla di Caridà, vuol dire parità. D’Andrea imita Caceres dalla lunetta, il 24-24 non si schioda. Ci pensa D’Andrea, facendosi perdonare, con un gioco da tre. Antonacci subito dopo non lo completa interrompendo il parziale dei padroni di casa, attestatosi sul 12-0. Dall’altra parte è Carenza a non sbagliare i liberi. Si continua a tirare dalla linea della carità, Hadzic dilapida per Forio ma Orsini mette una pezza dopo un fallo non fischiato contro i viaggianti siglando il 29-30. Il tecnico contro Avellino non è sfruttato dallo stesso Orsini, un libero su due per Caridà. Il primo tempo si chiude sul 30-30.

Terzo quarto. Dopo i canestri di Orsini e D’Andrea, bomba di Ciarpella. Lo stesso D’Andrea sfonda nel pitturato ischitano, Avellino avanti di uno (36-35). L’equilibrio regna sovrano. Ci prova Basile ad invertire il trend con la tripla del +4. Hadzic e Hassan non sfruttano al meglio i liberi, uno su due, così come Venga e Caceres. E’ Carenza a essere chirurgico, quindi Caridà infila il +8 avellinese (46-38). Si ripete da oltre l’arco subito dopo, preceduto da Ciarpella che colpisce alla stessa maniera. La sirena suona sul canestro di Orsini che vale il 51-45.

Quarto quarto. Piovono triple, è la volta di Hassan e Orsini. Gli errori sono preponderanti dopo il canestro di Carenza (56-48). D’Andrea, a 4’46” dalla fine, fa segnare il +10 Del Fes. Non si ferma il numero 8 irpino, 60-48. Tampona Milosevic dalla lunetta per Forio. Le bombe di Caridà e Carenza decretano il 66-50, ospiti tramortiti. Avellino si aggiudica gara 1, dal massimo vantaggio (70-50) con i punti di Cepic e Caridà al 70-52 finale.

.

adsense – Responsive – Post Articolo