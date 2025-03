“ACCADDE OGGI”. Il 30 marzo 2022 moriva la Regina Madre Elizabeth: la scomparsa di un’icona della monarchia britannica

Il 30 marzo 2002 il Regno Unito e il mondo intero hanno detto addio a una delle figure più amate e longeve della monarchia britannica: la Regina Madre Elizabeth. Si è spenta all’età di 101 anni nel castello di Windsor, circondata dai suoi familiari più stretti. Con la sua morte, si chiude un capitolo importante della storia della famiglia reale inglese, segnato dalla sua forza, dalla sua resilienza e dal suo profondo legame con il popolo britannico.

Nata Elizabeth Bowes-Lyon il 4 agosto 1900, la Regina Madre divenne consorte del re Giorgio VI nel 1936, dopo l’abdicazione del re Edoardo VIII. Durante la Seconda Guerra Mondiale, il suo ruolo fu fondamentale nel sostenere il morale del popolo britannico, rifiutando di lasciare Londra nonostante i bombardamenti tedeschi e visitando le aree più colpite insieme al marito. Celebre la sua frase: “I bambini non lasceranno Londra senza di me. Io non lascerò il re. E il re non lascerà mai la nazione”.

Dopo la morte di Giorgio VI nel 1952 e l’ascesa al trono della figlia Elisabetta II, la Regina Madre mantenne un ruolo attivo nella vita pubblica per diversi decenni, diventando un simbolo di stabilità e tradizione per il Regno Unito.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato un’ondata di commozione in tutto il mondo. Il popolo britannico ha reso omaggio alla Regina Madre con tributi floreali e messaggi di affetto, ricordando la sua dedizione, il suo spirito indomito e il suo sorriso inconfondibile.

I funerali si sono svolti il 9 aprile 2002 nell’Abbazia di Westminster, con la partecipazione di leader mondiali e rappresentanti delle monarchie di tutto il mondo. Il Regno Unito ha osservato un periodo di lutto nazionale, mentre milioni di persone hanno seguito la cerimonia in televisione.

Ancora oggi, la Regina Madre Elizabeth è ricordata come un’icona della monarchia, un punto di riferimento per la sua famiglia e per la nazione. La sua dedizione, il suo senso del dovere e il suo amore per il popolo britannico hanno lasciato un’impronta indelebile nella storia del Regno Unito.

Con la sua morte, si è chiusa un’epoca, ma il suo ricordo e il suo esempio continuano a vivere nella memoria collettiva e nella storia della monarchia britannica.