“Un Giglio, un Vulcano, Mille Anni di Tradizione”: il 20 maggio al Vulcano Buono si celebra l’anima di Nola

Un ponte tra memoria e innovazione, arte e identità: è questo lo spirito di “Un Giglio, un Vulcano, Mille Anni di Tradizione”, l’evento inaugurale in programma oggi alle ore 18:30 presso la Sala Hyria dell’Holiday Inn – Vulcano Buono, promosso da Job Training Project, in collaborazione con Vulcano Buono e Gramas.

Un’occasione unica per celebrare le radici della Festa dei Gigli, patrimonio UNESCO, portandone i simboli in un contesto contemporaneo come quello del centro commerciale. Cuore dell’evento sarà la presentazione del primo Giglio mai costruito nell’Arena Vulcano, il Giglio del Panettiere 2024, e la valorizzazione di eccellenze artistiche del territorio.

Saluti istituzionali:

Maurizio Barbato, Antonio Ciniglio, Agostino Ruggiero, Andrea Ruggiero – candidati a sindaco per il Comune di Nola

Introduce e modera:

Lucia Casaburo – Dirigente JTP, ideatrice del primo corso sulla cartapesta nolana

Relatori:

Patrizia Nardi , Rete Italiana delle Grandi Macchine a Spalla, esperta patrimonio UNESCO

Guglielmo Maria Cirillo , Direttore Vulcano Buono

Luca De Risi , Presidente GRAMAS

Pasquale Russo , Premio “Giglio in Cartapesta”

Antonio del Giudice , docente Accademia di Belle Arti di Napoli

I maestri cartapestai Antonio Napolitano e Giuseppe Tudisco

Allestimenti artistici:

Rivestimento Giglio del Beccaio 2023 (Holiday Inn) – opera di Paolino Scotta , maestri di festa Giuseppe e Gaetano Vecchione

Rassegna fotografica “Cartapesta Nolana” a cura dell’Archivio Paolo Peluso

Giglio del Panettiere 2024 (Piazza Vulcano) – bottega d’arte Tudisco

Premio “Giglio e Tradizione” – Prima edizione

Una giuria di eccellenza (Patrizia Nardi, Pasquale Russo, Antonio del Giudice, Guglielmo Cirillo) premierà figure che si sono distinte nella salvaguardia e promozione della tradizione nolana. Tra i cartapestai segnalati: Leopoldo Santaniello, Cettina Prezioso, Antonio Napolitano, Paolino Scotta.

Spin-off: Laboratori di Cartapesta Nolana