Van Aert trionfa a Siena, Del Toro in Maglia Rosa: Giro d’Italia da leggenda sugli sterrati

Il Giro d’Italia 2025 regala un’altra giornata spettacolare con la nona tappa, Siena–Siena, che si è chiusa nella scenografica cornice di Piazza del Campo. A vincere è Wout Van Aert, tornato al successo dopo otto mesi, al termine di una battaglia epica sulle “Strade Bianche”. Alle sue spalle un brillante Isaac Del Toro, che grazie al secondo posto strappa la Maglia Rosa a Diego Ulissi e scrive la storia diventando il primo messicano a indossarla, nonché il più giovane del secolo.

Il percorso, tra polvere e fatica, ha premiato i corridori più completi. Van Aert ha saputo sfruttare la sua potenza negli ultimi chilometri, contenendo l’assalto di Del Toro e del redivivo Giulio Ciccone, terzo all’arrivo dopo una delle migliori prestazioni in carriera. Giornata nera per Primož Roglič, finito a terra e lontano dai primi, e complicata anche per Ayuso, che tuttavia riesce a conservare la seconda piazza in classifica generale davanti a uno straordinario Antonio Tiberi.

Con la tappa di Siena, Van Aert conquista la sua 50ª vittoria da professionista e la prima in linea nel mese di maggio, mentre Del Toro, con appena 21 anni e 173 giorni, supera il record di precocità di Taylor Phinney e diventa il più giovane in Maglia Rosa dal 1981.

Lunedì è previsto il primo giorno di riposo. Il Giro riprenderà martedì 20 maggio con la seconda e ultima cronometro individuale: da Lucca a Pisa, 28,6 km senza salite, dove gli specialisti potranno recuperare terreno e incidere sulla classifica.

ORDINE D’ARRIVO – TAPPA 9 (Siena – Siena)

1. Wout Van Aert (Visma | Lease a Bike) – 4h15’08”

2. Isaac Del Toro (UAE Team Emirates-XRG) s.t.

3. Giulio Ciccone (Lidl Trek) +58″

4. Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) s.t.

5. Simon Yates (Visma | Lease a Bike) +1’00”

6. Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) s.t.

7. Juan Ayuso (UAE Team Emirates-XRG) +1’07”

8. Thymen Arensman (Ineos Grenadiers) +1’10”

9. Egan Bernal (Ineos Grenadiers) s.t.

10. Adam Yates (UAE Team Emirates-XRG) s.t.

CLASSIFICA GENERALE – MAGLIA ROSA

1. Isaac Del Toro (UAE Emirates) – 33h36’45”

2. Juan Ayuso (UAE Emirates) +1’13

3. Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) +1’30

4. Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) +1’40

5. Giulio Ciccone (Lidl Trek) +1’41

6. Simon Yates (Visma | Lease a Bike) +1’42

7. Egan Bernal (Ineos Grenadiers) +1’57

8. Brandon McNulty (UAE Emirates) +1’59

9. Adam Yates (UAE Emirates) +2’01

10. Primož Roglič (Red Bull-Bora-Hansgrohe) +2’25

CLASSIFICA DEGLI SCALATORI – MAGLIA AZZURRA

1. Lorenzo Fortunato (Astana) – 98 punti

2. Juan Ayuso (UAE Emirates) – 50 punti

3. Paul Double (Jayco AlUla) – 36 punti

4. Manuele Tarozzi (VF Group-Bardiani-CSF-Faizanè) – 32 punti

5. Isaac Del Toro (UAE Emirates) – 25 punti

CLASSIFICA A PUNTI – MAGLIA CICLAMINO

1. Mads Pedersen (Lidl Trek) – 153 punti

2. Alessandro Tonelli (Polti) – 59 punti

3. Olav Kooij (Visma | Lease a Bike) – 55 punti

4. Casper van Uden (Team Picnic PostLN) – 50 punti

5. Orluis Aular (Movistar Team) – 42 punti

CLASSIFICA GIOVANI – MAGLIA BIANCA

1. Isaac Del Toro (UAE Emirates) – 33h36’45”

2. Juan Ayuso (UAE Emirates) +1’13

3. Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) +1’30

4. Mathias Vacek (Lidl Trek) +3’23

5. Giulio Pellizzari (Red Bull-Bora-Hansgrohe) +3’43

TAPPA 10 – Martedì 20 maggio 2025

Lucca → Pisa (Tudor ITT)

Distanza: 28,6 km

Profilo: pianeggiante, ideale per cronoman

Sarà la seconda e ultima cronometro del Giro, un’occasione decisiva per chi sa fare la differenza a tutta velocità contro il tempo.