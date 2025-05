Mugnano – Processione di San Liberatore

Nel pomeriggio di oggi si è tenuta la processione di San Liberatore vescovo e martire. Il corteo religioso è partito dalla Parrocchia Maria Santissima del Carmine, ha percorso via Garibaldi e giunti in piazza Umberto I, il Santo è stato portato nel Santuario di Santa Filomena. Lì è stato recitato il santo rosario e il Rettore don Giuseppe Autorino ha celebrato la messa. Al termine la processione è ripresa e San Liberatore è stato riportato nella parrocchia e ricollocato nella sua nicchia. Presenti le associazioni del territorio, rappresentanti dell’ amministrazione. Un ringraziamento va ai cullatori e alla polizia municipale per l’impegno profuso. (L.Carullo) Foto e video