La Scandone Avellino non passa in Sicilia: seconda sconfitta consecutiva contro Milazzo

Seconda e pesante sconfitta consecutiva per la Scandone Avellino, che crolla al Pala Milone contro il Milazzo con il punteggio di 82-68, nella terza giornata dei Play-In Gold. Dopo un match in equilibrio per i primi trenta minuti, le maggiori energie dei siciliani e le difficoltà offensive degli irpini hanno fatto la differenza.

MVP della partita è stato Michael Scredi, autore di 24 punti, 3 rimbalzi, 2 assist e una valutazione complessiva di 22. La squadra di coach Priulla supera così in classifica la Scandone, raggiungendo i 16 punti, mentre gli irpini restano fermi a 14 punti e devono iniziare a guardarsi le spalle.

La partita: equilibrio nei primi due quarti

In avvio, coach Sanfilippo sorprende inserendo D’Offizi nel quintetto titolare. Nonostante un avvio complicato per Rimsa — costretto subito a due falli personali — il Milazzo prende il controllo grazie a Scredi, che trascina i padroni di casa avanti. La Scandone, invece, fatica a trovare continuità offensiva e si affida troppo spesso al tiro dall’arco.

Il primo quarto si chiude sul 24-21 per Milazzo, con un canestro sulla sirena di Zanini che mantiene gli irpini a contatto. Nel secondo quarto, una tripla di Stentardo e l’antisportivo fischiato a Iannicelli permettono a Milazzo di allungare. L’infortunio di Salvatico costringe i siciliani a rivedere i piani, ma la Scandone, grazie ai cinque punti consecutivi di Zanini, trova il primo vantaggio del match. Alla fine del secondo quarto, un’ingenuità di Cantone permette a Bolletta di pareggiare: 40-40.

Il crollo nel secondo tempo

La ripresa si apre con le triple di Lalic e Pichi che mantengono il punteggio in equilibrio. Tuttavia, la difesa degli irpini continua a mostrare qualche lacuna, permettendo a Milazzo di trovare punti facili grazie agli extra pass. Al termine del terzo quarto, il tabellone segna 59-57 per i siciliani.

Nell’ultimo quarto, Milazzo parte con un parziale di 6-0 firmato da Scredi e Bolletta. La Scandone appare stanca e confusa in attacco, incapace di reagire. Le energie di Rimsa e Scredi danno la spallata decisiva, mentre gli irpini crollano sotto i colpi degli avversari. Il parziale di 23-11 dell’ultimo quarto fotografa la supremazia dei siciliani.

Il match si chiude con il punteggio di 82-68 per il Milazzo.

Le parole di coach Sanfilippo

A fine partita, coach Sanfilippo ha analizzato la sconfitta:

“Abbiamo giocato contro una squadra molto ben organizzata che ha avuto più fame di noi, come testimoniano i 14 rimbalzi offensivi concessi. Dobbiamo ricompattarci per ritrovare un equilibrio, prima di tutto a livello mentale e poi fisico.”

Prossimo impegno

Nel prossimo turno, in programma per sabato 8 marzo, la Scandone Avellino ospiterà al Del Mauro la Pallacanestro Angri: un match fondamentale per invertire la rotta.

Tabellino

Parziali: 24-21; 16-19; 19-17; 23-11.

Milazzo: Salvatico 4, Malual, Quarta 14, Giambò 6, Lalic 12, Bolletta 6, Rimsa 14, Giannullo, Comin 2, Scredi 24.

Coach: Priulla.

Avellino: D’Offizi, Cantone 8, Zanini 11, Iannicelli, Trapani 14, Soliani 14, Stefanini 7, Pichi 11, Jaskus, Iacorossi, Stentardo 3.

Coach: Sanfilippo.

Una sconfitta che complica il cammino della Scandone, chiamata ora a reagire per non compromettere la corsa nei Play-In Gold.