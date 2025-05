«La Milano nerazzurra già vende magliette per il 21° scudetto e la Champions, ma il Napoli è primo in classifica e il PSG li aspetta in finale»

A due giornate dal termine del campionato, a Milano fioccano già magliette, bandiere e gadget con la scritta “Inter campione d’Italia e d’Europa”. Decine di articoli celebrativi invadono le piattaforme online, pronti a festeggiare un trionfo che, però, deve ancora essere conquistato sul campo.

Intanto a Napoli e Parigi regna la calma: gli azzurri guidano la classifica con 78 punti, un punto in più rispetto all’Inter, mentre il PSG si prepara ad affrontare la finale di Champions League con la grinta che serve. La squadra di Antonio Conte mantiene la calma, consapevole che la partita più importante deve ancora essere giocata.

A Milano le magliette e le bandiere spuntano come se la finale di Champions League fosse già stata archiviata. Peccato però che a Monaco di Baviera li aspetti un agguerritissimo PSG, pronto a mettere a dura prova la squadra di Simone Inzaghi.

Così, mentre a Milano si affrettano a vendere gadget e festeggiare in anticipo, a Napoli e Parigi si preferisce sorseggiare un caffè in tutta tranquillità, aspettando il fischio finale. Perché nel calcio, come nella vita, è sempre meglio non mettere la carrozza davanti ai cavalli, soprattutto se i cavalli devono ancora correre l’ultimo giro.