Il Nola torna subito alla vittoria: poker in trasferta al Portici

Dopo una settimana difficile, segnata dall’eliminazione in Coppa Italia contro il Santa Maria Cilento e dalla sconfitta in campionato contro la Real Normanna, il Nola 1925 rialza immediatamente la testa con una netta vittoria in trasferta contro il Portici.

Mister Carmelo Condemi, al suo ritorno sulla panchina bianconera dopo aver sostituito mister Zeman, affronta subito la sua ex squadra e conferma il modulo che ha caratterizzato il cammino del Nola in questa stagione. Nonostante le assenze pesanti di Varsi, Biason e Vitolo per squalifica, il tecnico affida una maglia da titolare a Mancini, Pepe e Castagna, che ripagano la fiducia con una prestazione maiuscola.

La partita

Il match prende subito una piega favorevole per il Nola. Dopo soli 7 minuti, Mancini si conquista un calcio di punizione dal limite dell’area, che Castagna trasforma magistralmente con una conclusione spettacolare. Passano appena quattro minuti e il Nola raddoppia: calcio d’angolo dalla sinistra, sponda di Pepe e tap-in vincente di Lepre sul secondo palo.

Il Portici tenta una timida reazione, ma non riesce mai a rendersi realmente pericoloso. Anzi, è il Nola ad andare vicino al terzo gol al 60′, quando Mancini, al termine di una splendida serpentina, sfiora il palo con un tiro a giro.

Il tris, però, arriva nel finale di gara. Al 93’, Dell’Orfanello finalizza un’azione corale spingendo in rete un perfetto assist di Liccardi. Nemmeno un minuto dopo, è Caccavallo a chiudere definitivamente i conti con un elegante pallonetto che supera il portiere avversario.

Un 4-0 netto e convincente per il Nola, che ora può concentrarsi sulla sfida al vertice contro l’Afragolese in programma domenica prossima.

Le dichiarazioni di mister Condemi

A fine gara, mister Carmelo Condemi ha commentato così la prestazione della sua squadra:

“Abbiamo iniziato bene la gara, l’approccio è stato giusto. Non mi è piaciuta l’ultima mezz’ora, abbiamo ruotato male. Se vuoi analizzare un 4-0 e trovare lati negativi è difficile, ma dobbiamo continuare a lavorare e a migliorare. Non mi piace, ad esempio, il nervosismo che a volte ci colpisce. Dobbiamo essere più bravi nella gestione della gara quando si alza il ritmo o gli animi si surriscaldano.

Siamo stati bravi a trovare subito il vantaggio, ma non dobbiamo distrarci. L’inizio è stato ottimo e voglio ringraziare i ragazzi che hanno sostituito gli squalificati: hanno fatto una grande prova. Se lavoriamo tutti con lo stesso obiettivo, alla fine raccoglieremo qualcosa di importante.”

Con questa vittoria, il Nola ritrova fiducia e determinazione in vista del big match con l’Afragolese, un appuntamento chiave per le ambizioni della squadra in questa stagione.