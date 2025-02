Intervista al Presidente dell’Associazione Exellentia, Vincenzo Serpico

L’Associazione di Promozione Sociale Exellentia continua il suo percorso di crescita e radicamento sul territorio nolano. A pochi mesi dalla sua iscrizione presso l’Ufficio Entrate di Nola e dalla conferenza stampa online tenutasi ad Avella, il presidente Vincenzo Serpico ci aggiorna sulle attività in corso e sui progetti futuri dell’associazione.

D. Professore Serpico, cosa è accaduto dopo la registrazione ufficiale di Exellentia e la conferenza stampa?

R. Abbiamo instaurato relazioni e firmato protocolli d’intesa con alcune scuole e enti privati, il cui frutto si concretizzerà nei prossimi giorni e nelle settimane a venire.

D. Tra questi accordi spicca la partnership con alcune scuole e una cooperativa agricola per la valorizzazione della “torzella”. Ce ne parli.

R. Abbiamo siglato protocolli d’intesa con l’Istituto Superiore G. Galilei di Nola, l’Istituto Comprensivo De Curtis di Palma Campania e l’I.C. Mameli di Nola, oltre che con la cooperativa agricola Eccellenze Nolane. L’obiettivo è la divulgazione e la tutela della torzella, un prodotto del nostro territorio con straordinarie proprietà organolettiche. Il 20 febbraio, uno dei nostri soci fondatori, l’agronomo Nicola Giovanni Migliaccio, interverrà al Centro Eventi Free Time di San Gennaro Vesuviano per illustrare ai presenti i benefici di questo ortaggio. L’evento sarà un’occasione per sensibilizzare gli studenti sull’importanza di un’agricoltura basata su semi autoctoni e pratiche biologiche, elementi essenziali per una sana alimentazione. Alla manifestazione parteciperà anche l’Assessore regionale Lucia Fortini, da noi direttamente invitata.

D. Ci sono altre iniziative in programma?

R. Sì, abbiamo lanciato un nuovo progetto denominato “Dalla terra, alla tavola… alla buona salute”, rivolto agli istituti comprensivi del Nolano e dei Comuni limitrofi. L’iniziativa mira a coinvolgere bambini e ragazzi nella tutela, cura e semina degli ortaggi, aiutandoli a comprendere il valore della terra e della coltivazione biologica. I nostri agronomi Migliaccio e Sorrentino incontreranno gli studenti per spiegare loro le tecniche di semina, crescita e raccolta di prodotti naturali. Inoltre, le istituzioni metteranno a disposizione terreni o piccole serre per favorire la pratica diretta.

D. Oltre al focus sulle colture, avete in programma nuove attività?

R. Certamente. Exellentia continuerà a sviluppare collaborazioni nel campo della promozione culturale, con particolare attenzione al territorio nolano. La nostra sede sociale, situata in Via Fonseca n.° 48 presso lo studio del dottor Biagio Nunziata – nostro socio fondatore e segretario dell’associazione – sarà il punto di riferimento per future iniziative. Il nostro impegno è quello di contribuire attivamente alla valorizzazione del territorio, promuovendo cultura e sostenibilità.