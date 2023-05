GERMANIA. Campionato di calcio, si decide nelle ultime gare

MONACO DI BAVIERA- Potrebbe perdere definitivamente titolo o riacciuffarlo in extremis il Bayern di Monaco dopo aver perso la gara precedente con il Lipsia. Tutto dipende non solo da come andrà la gara a Colonia ma anche da come andrà quella in casa del Borussia Dortmund con il Magonza entrambe in contemporanea sabato alle 15,30. Non ha fatto mistero l’allenatore Thomas Tuchel sull’evoluzione dell’ultima gara di campionato. Se il Borussia Dortmund dovesse vincere il titolo andrebbe al Borussia Dortmind in caso di sconfitta o di pareggio il Bayern potrebbe riacciuffare il titolo. Ed oggi è domani anche in Italia gli scommettitori stanno puntando sia sulla vittoria del Dortmund ma anche di una probabile vittoria del Bayern di Monaco. La gara che si annuncia accesa. Tuchel spera in una vittoria con tre goal di scarto. Sarà così? Decisive entrambe le gare per l’assegnazione del titolo. (Albino Albano)