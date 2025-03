Ciro Immobile e Carmine Zigarelli inaugurano il centro sportivo “Franco Parlati”: Torre Annunziata riparte dallo sport e dai giovani!           

Inaugurato a Torre Annunziata il centro sportivo “Franco Parlati”: il progetto di Ciro Immobile per i giovani. Una giornata di festa e grande partecipazione ha segnato l’inaugurazione del centro sportivo “Franco Parlati” a Torre Annunziata, un’iniziativa fortemente voluta da Ciro Immobile per offrire ai più giovani un luogo in cui crescere attraverso i valori dello sport.

All’evento ha preso parte anche Carmine Zigarelli, Presidente della FIGC LND C.R. Campania, che ha sottolineato l’importanza di questa struttura per il futuro dello sport giovanile: “Creare spazi come questo significa dare ai ragazzi un’opportunità concreta di formazione e crescita. Ringraziamo Ciro Immobile per il suo impegno nel promuovere i valori dello sport e per aver donato alla sua città un luogo che sarà fondamentale per le nuove generazioni”.

Un centro dedicato ai giovani e ai valori dello sport

Il progetto nasce dal forte legame di Immobile con Torre Annunziata, la sua città natale, e dal desiderio di restituire alla comunità un punto di riferimento per la crescita sportiva e personale dei ragazzi. L’attaccante della Lazio, da sempre legato alle proprie origini, ha spiegato la sua visione: “Il mio sogno è sempre stato quello di creare un luogo dove i bambini e le bambine possano inseguire i loro sogni attraverso il calcio, imparando valori fondamentali come sacrificio, rispetto e spirito di squadra”.

Il centro sportivo “Franco Parlati” sarà aperto a bambini e ragazzi che vogliono avvicinarsi al calcio in un ambiente sano e professionale, con l’affiancamento di tecnici qualificati e uno staff attento alla crescita sia sportiva che educativa dei giovani atleti.

Un nuovo punto di riferimento per Torre Annunziata

L’inaugurazione ha visto la partecipazione di numerosi giovani calciatori, famiglie e rappresentanti del mondo dello sport, tutti riuniti per celebrare un progetto che punta a valorizzare il talento locale e promuovere lo sport come strumento di inclusione e formazione.

Con la realizzazione del centro sportivo “Franco Parlati”, Torre Annunziata si arricchisce di un’importante struttura dedicata ai ragazzi, confermando ancora una volta il legame di Ciro Immobile con la sua città e il suo impegno nel sociale.