Altavilla Irpina (AV) – Tutto pronto per l’intitolazione della caserma a Francesco Pepicelli.

Tutto è pronto ad Altavilla Irpina per l’importante cerimonia che, lunedì 24 marzo, vedrà la stazione locale dei carabinieri prendere il nome del Maresciallo d’Alloggio Francesco Pepicelli, Medaglia d’Oro al Valor Militare “alla memoria”. Pepicelli, militare pluridecorato originario di Sant’Angelo a Cupolo, fece parte dei movimenti di resistenza successivi all’armistizio dell’8 settembre 1943. Arrestato il 18 marzo 1944 e rinchiuso nella prigione di Via Tasso, fu assassinato il 24 marzo successivo, insieme ad altri 334 innocenti, alle Fosse Ardeatine. Ad attenderlo inutilmente la moglie Olga Egidio, le cui origini altavillesi decretarono l’eterno legame tra il martire della Benemerita e Altavilla Irpina. La figura di Francesco Pepicelli è stata recentemente riscoperta attraverso un convegno, tenutosi lo scorso aprile, che ne ha ripercorso le origini e le gesta. Da qui la scelta, promossa dai vertici dell’Arma in Irpinia e dall’amministrazione comunale di Altavilla, di dedicare a Pepicelli la stazione di Piazza Santa Barbara.

(Andrea Squittieri)