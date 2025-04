Ultima giornata: Partita combattuta tra Pannarano e ASD Mugnano del Cardinale, il Pannarano vince 2-1 con un gol spettacolare di Marino Mario

L’ultima giornata di campionato ha visto una sfida intensa tra Pannarano e ASD Mugnano del Cardinale, giocata sotto una pioggia incessante. Nonostante le difficili condizioni meteo, il terreno di gioco ha retto bene, offrendo un palcoscenico perfetto per una partita combattuta. Le due squadre hanno dato il massimo, con un pareggio che sarebbe stato il risultato più giusto per quanto visto in campo, ma alla fine è stato il Pannarano a spuntarla.

Il secondo tempo ha visto i gol decisivi: Marino Mario si è rivelato l’uomo partita, segnando una doppietta al 60’ e al 75’ con due conclusioni da fuori area che hanno lasciato il portiere avversario senza scampo. La partita sembrava indirizzata verso una vittoria per la squadra di casa, ma l’ASD Mugnano del Cardinale non si è arresa. Al 85’ della seconda frazione, Perrella ha accorciato le distanze per i ragazzi di mister Biancardi con un gol che ha riacceso la speranza.

Formazione ASD Mugnano del Cardinale: Soviero L. (2008), Valentino G. (2007), Napolitano E. (2007), Canonico F. (2006), Rega M. (2006), Napolitano A. (2006), Colucci M. (2007), Maggio M. (2006), Petillo (2007), Diallo M., Auriemma F.

A disposizione: Perrella, Valente, Corbisiero, Cennamo, Vasta L., Coppola, Biancardi, Cuomo, Canonico A.

Allenatore: Biancardi

Formazione Pannarano: Napolitano Giuseppe, Noviello Luigi, Caputo Giovanni, Pace Stefano, Pagnozzi Donato, Marino Mario, Parrella Emilio, Rea Francesco, Papa Michele, Colangelo Simone, Franco Enrico

A disposizione: Miccoli Luigi, Avventurato Manuel, D’Alessio Luca, Rea Salvatore, Parente Nazzareno, Clemente Rinaldo, Sasso Raffaele, Laurielo Rosario

Allenatore: Pagnozzi Filippo

Spettatori: circa 300, tutti del Pannarano Calcio

Arbitro: Nunzio Emanuele Miranda di Torre Annunziata

Una delle cose più evidenti di questa stagione è la crescita dei giovani nelle file dell’ASD Mugnano del Cardinale, che hanno dato prova di grande carattere e determinazione, nonostante la giovane età. La presenza di giovani talenti in campo è una testimonianza del lavoro svolto dalle società per valorizzare le nuove generazioni.