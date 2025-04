Il Nola si Impantana nella Tempesta dello Sporting: 1-1 Contro il Quarto

Finisce con un pareggio amaro la sfida tra Nola 1925 e Quarto, disputata sotto una pioggia incessante allo stadio Sporting. La formazione di mister Paolino Barone non riesce a capitalizzare il vantaggio arrivato nel finale e viene raggiunta sul 1-1 proprio nei minuti di recupero. Un’occasione mancata che pesa nella corsa playoff: con quattro squadre raccolte in appena due punti, saranno decisive le ultime due giornate di campionato.

Il tecnico nolano conferma l’undici vittorioso contro il Castel Volturno, ma deve fare a meno di Vitolo, Avolio e Caccavallo, tutti fuori per problemi fisici. Nonostante ciò, il Nola parte forte e già al 4’ sfiora il gol con Longo, che non riesce a concludere un’ottima punizione dalla destra. Al 18’ è Lepre a rendersi pericoloso, staccando di testa sul secondo palo, ma la palla termina alta.

Il Quarto risponde nel finale del primo tempo con una ripartenza fulminea che libera Grasso davanti alla porta: l’attaccante però non centra il bersaglio, graziando Guadagno.

Nella ripresa, la gara si fa spezzettata e il campo pesante condiziona la fluidità del gioco. Il Nola cerca il varco giusto ma fatica a trovare soluzioni. Tutto si decide negli ultimi cinque minuti. All’87’ la svolta sembra arrivare: cross dalla destra e stacco imperioso di Liccardi, che insacca il gol dell’1-0.

Sembra fatta, ma il Quarto non molla. Al 92’ su azione da calcio d’angolo, nasce una mischia in area piccola: Visconti è il più lesto a intervenire e firma l’1-1 che gela lo Sporting.

Nel post-partita, mister Barone non nasconde la delusione:

“Era una partita ostica alla vigilia e si è rivelata tale. Il maltempo e l’attenzione tattica dei nostri avversari hanno reso complicato esprimere il nostro gioco. Avevamo trovato la chiave con i cambi e il vantaggio era meritato, ma una disattenzione su palla inattiva ci è costata due punti pesanti. Era una gara decisiva, lo sapevamo. L’amarezza è tanta.”

Ora il Nola scivola al sesto posto, con il treno playoff ancora accessibile ma affollatissimo. Le ultime due gare saranno veri e propri spareggi per accedere alla post-season.

IL TABELLINO

Nola 1925 – Quarto 1-1

Reti: 87’ Liccardi (N), 92’ Visconti (Q)

Nola 1925: Guadagno, Cacciatore, Mansi, Pepe, Dell’Orfanello, Biason (84’ Castagna), Cozzolino (71’ Mancini), Melillo (84’ Acampora), Filosa, Lepre (82’ Liccardi), Longo (71’ Varsi).

A disposizione: Alcolino, Papa, De Luca, Masecchia.

Allenatore: Paolino Barone

Quarto: Cacciapuoti, Vanacore, Dommarco, Di Gennaro (87’ Franzese), D’Ascia, D’Alessandro, Visconti, Conte, Grasso (63’ Di Costanzo), Romano, Carannante.

A disposizione: Creuso, Tartaglione, Coppola, Chirichella, Caputo, Dinacci, Ponti.

Allenatore: Roberto Palumbo

Arbitro: Amitrano di Torre Annunziata

Assistenti: Coiro (Sala Consilina), Ievolella (Benevento)

Ammoniti: Pepe, Cacciatore, Biason (N); Conte (Q)

Prossimo turno: sfida chiave per il Nola, chiamato a reagire per restare in corsa playoff.