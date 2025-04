Vincenzo Napoli nuovo presidente della provincia di Salerno: vittoria scontata, ma il centro-destra limita i danni

Vincenzo Napoli, sindaco di Salerno, è il nuovo presidente della provincia di Salerno, succedendo a Franco Alfieri, che aveva ricoperto l’incarico fino all’ottobre 2022, quando fu costretto a dimettersi dopo l’arresto. Il risultato delle elezioni, sebbene scontato, ha comunque suscitato alcune reazioni politiche, in particolare per la performance del candidato del centro-destra.

Napoli, sostenuto dal centrosinistra, ha ottenuto una larga vittoria con il 65% dei consensi, superando nettamente Giuseppe Rinaldi, candidato del centro-destra, che ha rappresentato una coalizione composta da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati. Nonostante la sconfitta, Rinaldi ha comunque raggiunto il 30% delle preferenze, un risultato che il centro-destra considerava positivo, in quanto si era posto come obiettivo un risultato superiore al 30%.

La competizione, però, non ha riservato sorprese. Con il sistema di votazione che ha coinvolto esclusivamente sindaci e consiglieri comunali, il centrosinistra era praticamente certo di ottenere la maggioranza. Tuttavia, il risultato ottenuto da Rinaldi è stato interpretato come un segnale di un buon radicamento e di un’opposizione che, seppur minoritaria, ha saputo contenere i danni.

Da segnalare anche le polemiche che hanno accompagnato il voto, in particolare da parte di alcuni gruppi di minoranza, come quello di Camerota, che ha scelto di annullare il proprio voto per protestare contro una tornata elettorale che escludeva i cittadini dal processo decisionale. Nonostante le polemiche, la partecipazione al voto è stata alta, con il 74,92% degli aventi diritto che si sono recati alle urne.

Con la vittoria di Napoli, si apre una nuova fase per la provincia di Salerno, che per i mesi successivi è stata guidata dal vicepresidente Giovanni Guzzo in sostituzione di Alfieri. Sarà ora compito di Vincenzo Napoli guidare l’Ente di Palazzo Sant’Agostino per i prossimi quattro anni, affrontando le sfide politiche e amministrative che lo attendono.