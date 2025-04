Ultima giornata del campionato di Prima Categoria Girone D: Il Caratenuto retrocede, il Real Arienzo vince e i play-off si accendono

L’ultima giornata del campionato di Prima Categoria Girone D ha regalato emozioni, sorprese e verdetti definitivi che hanno segnato il destino delle squadre, tra promozioni, retrocessioni e il via ai play-off.

Il Caratenuto retrocede, sconfitta pesante in casa

Il Caratenuto non è riuscito ad evitare la retrocessione in Seconda Categoria, con una sconfitta netta per 0-6 subita in casa contro l’FC San Giorgio. Un risultato che ha condannato i padroni di casa a chiudere la stagione in fondo alla classifica, dopo una serie di difficoltà che non sono riusciti a superare. La retrocessione è un duro colpo per una squadra che aveva sperato fino all’ultimo di poter lottare per la salvezza.

Virtus Monteforte-Irpino vince 3-0 a tavolino

Un altro episodio importante della giornata ha visto la Virtus Monteforte-Irpino vincere 3-0 a tavolino contro il Parco Aquilone, che da settimane non si presenta alle partite. La situazione del Parco Aquilone è diventata insostenibile, con la squadra che non è riuscita a concludere il campionato, lasciando campo libero alla Virtus Monteforte-Irpino che conquista una vittoria senza nemmeno scendere in campo.

L’Abellinum vince contro la Michele Amodeo-Monteforte

In un’altra sfida emozionante, l’Abellinum ha vinto contro la Michele Amodeo-Monteforte. Se la settimana scorsa, nel derby contro la Virtus Monteforte, la Michele Amodeo aveva recuperato il risultato con un rigore nel finale, questa volta è stato il turno opposto: un rigore nel finale ha deciso la partita, stavolta a favore dell’Abellinum, che ha conquistato i tre punti.

A.S.D. Mugnano del Cardinale, sconfitta di misura contro il Pannarano

L’A.S.D. Mugnano del Cardinale ha perso 2-1 contro il Pannarano, pur giocando una partita combattuta e dimostrando una grande crescita da parte dei suoi giovani under. Nonostante l’impegno e la determinazione, la squadra di Mugnano non è riuscita a portare a casa il risultato, ma ha confermato ancora una volta il valore delle sue giovani leve che, per tutta la stagione, hanno mostrato promesse di grande futuro.

I verdetti finali: il Real Arienzo vince il campionato

A chiudere la stagione, è il Real Arienzo a vincere il campionato e ottenere la promozione in Promozione. Un traguardo meritato per una squadra che ha dominato la stagione, mostrando solidità e continuità. Con la vittoria del campionato, il Real Arienzo conquista il salto di categoria, celebrando una stagione da incorniciare.

Play-off: la battaglia continua per FC San Giorgio, Vitulano, Virtus Monteforte-Irpino e Durazzano Calcio

Per le squadre che hanno terminato la stagione nei primi posti, si aprono le porte dei play-off. FC San Giorgio, Vitulano, Virtus Monteforte-Irpino e Durazzano Calcio si preparano a sfidarsi per l’accesso alla promozione, con una lotta che si preannuncia equilibrata ed emozionante.

La retrocessione del Caratenuto

Infine, il Caratenuto è l’unica squadra che retrocede ufficialmente, dopo una stagione in cui non è riuscita a trovare la giusta continuità di risultati, segnando il triste epilogo della sua permanenza in Prima Categoria.

Risultati dell’ultima giornata:

• Durazzano Calcio – We LI Come United = Rinvio

• G. Carotenuto – F.C San Giorgio = 0-6

• Michele Amodeo – Abellinum Calcio 2012 = 0-1

• Pannarano Calcio – A.S.D Mugnano Del Cardinale = 2-1

• Parco Aquilone – Virtus Monteforte Irpino = 0-3 a tavolino

• Real Arienzo – Vitulano = 1-1

• Amorosi – Cervus22 = 3-4

Classifica Finale 2024/2025 – Prima Categoria Girone D:

1. Real Arienzo – 62 punti

2. F.C. San Giorgio – 55 punti

3. Vitulano – 52 punti

4. Virtus Monteforte Irpino – 52 punti

5. Durazzano Calcio – 44 punti

6. Cervus 22 – 39 punti

7. Pannarano Calcio – 36 punti

8. Mugnano del Cardinale – 33 punti

9. Michele Amodeo Monteforte – 33 punti

10. Amorosi – 32 punti

11. We LI Come United – 25 punti

12. Abellinum Calcio 2012 – 17 punti

13. Parco Aquilone (-2) – 12 punti

14. G. Carotenuto – 10 punti