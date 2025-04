Grande partecipazione al 4° Memorial “Picoco – Ottaviano – De Gennaro” a Roccarainola: oltre 130 iscritti per ricordare i caduti

Si è svolta con grande successo a Roccarainola la quarta edizione del Memorial “Picoco – Ottaviano – De Gennaro”, una giornata dedicata al ricordo di chi ha sacrificato la propria vita per il dovere e la sicurezza dei cittadini. L’evento ha visto la partecipazione di oltre 130 iscritti, tra sportivi, autorità civili e militari, rappresentanti delle istituzioni, associazioni e cittadini, a testimonianza dell’importanza e del valore simbolico di questa iniziativa.

Il Memorial ha reso omaggio alla memoria di Attilio Picoco e Vincenzo Ottaviano, entrambi carabinieri, e Benigno De Gennaro, guardia giurata: tre figure emblematiche del coraggio, del sacrificio e del servizio alla collettività. Un tributo sentito e condiviso dall’intera comunità, che ha voluto onorare il loro ricordo attraverso una giornata intensa e carica di significato.

A confermare la rilevanza dell’iniziativa, la presenza del generale La Gala, comandante della Legione Campania, che con la sua partecipazione ha ribadito la vicinanza dell’Arma dei Carabinieri ai familiari delle vittime e al territorio. Il suo intervento è stato uno dei momenti più significativi della cerimonia.

Durante la commemorazione, svoltasi nell’aula consiliare del Comune di Roccarainola, sono state consegnate targhe commemorative ai familiari dei caduti. Un momento toccante e solenne, che ha unito il ricordo alla riconoscenza collettiva per chi ha onorato con il proprio impegno e la propria vita il senso dello Stato e della comunità.

La giornata è stata arricchita da attività sportive e culturali, che hanno coinvolto attivamente il territorio, contribuendo a rendere il Memorial un evento partecipato, vivo e condiviso. L’obiettivo degli organizzatori è chiaro: rendere il Memorial sempre più grande, strutturato e coinvolgente nelle prossime edizioni, per continuare a tramandare la memoria dei caduti e i valori di legalità, giustizia e impegno civile.

Il Memorial “Picoco – Ottaviano – De Gennaro” si conferma così un appuntamento fondamentale per la comunità di Roccarainola e per l’intero territorio, capace di unire memoria, solidarietà e partecipazione in una giornata destinata a lasciare un segno profondo nel cuore di tutti.