Avellino, nuove politiche sociali: la sindaca Nargi presenta interventi a favore di famiglie e minori

L’amministrazione comunale di Avellino rilancia il proprio impegno nel campo del welfare annunciando una serie di misure mirate a sostenere famiglie e minori. La sindaco Laura Nargi ha presentato le novità nel corso di una conferenza stampa evidenziando come il welfare d’accesso rappresenti il primo fondamentale strumento per intercettare i bisogni della cittadinanza

Al centro delle nuove azioni ci sono i minori. Tra i servizi attivi rientrano l’assistenza educativa domiciliare per ragazzi dai 3 ai 17 anni un supporto pensato per prevenire la devianza e promuovere l’inclusione con 23 giovani attualmente seguiti. Previsti anche campi estivi per gli adolescenti sopra i 14 anni e uno spazio bimbi per la fascia 0-36 mesi con una biblioteca attiva durante la settimana

Per le famiglie sono stati confermati e potenziati alcuni servizi chiave. Il Voucher Unico può arrivare fino a 300 euro mensili ed è cumulabile con il bonus INPS con domande ancora aperte. È attivo anche il Centro per le Famiglie che offre supporto psicologico mediazione familiare e assistenza alla genitorialità con l’obiettivo di prevenire situazioni di disagio e l’allontanamento dei minori. Confermato infine il parcheggio rosa che consente la sosta gratuita per donne in gravidanza e neomamme con figli fino a due anni previa richiesta alla Polizia Municipale

Alla conferenza stampa hanno preso parte anche l’assessore alle Politiche Sociali Tomasetta e il responsabile del Piano di Zona Rodolfo De Rosa che hanno illustrato nel dettaglio gli interventi già operativi. Nargi ha sottolineato come questi servizi siano la dimostrazione della vicinanza concreta dell’amministrazione alle persone e della centralità delle politiche sociali nella propria azione amministrativa