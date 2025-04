Sperone, il 16 aprile intervento di disinfestazione adulticida su tutto il territorio comunale: avviso alla cittadinanza

Il Comune di Sperone informa la cittadinanza che mercoledì 16 aprile 2025, nella fascia oraria compresa tra le 7:00 e le 15:00, sarà effettuato un intervento straordinario di disinfestazione adulticida su tutto il territorio comunale.

L’operazione sarà eseguita dall’Associazione Temporanea di Imprese CIDAP s.r.l. – SAIT s.r.l. – SIRIO Ambiente & Consulting s.r.l., su incarico dell’ASL di Avellino, nell’ambito delle attività periodiche di controllo e prevenzione igienico-sanitaria.

L’intervento è finalizzato al contrasto della proliferazione di insetti alati adulti, in particolare zanzare, che con l’arrivo della stagione primaverile tendono ad aumentare in modo significativo, creando disagio alla popolazione e potenziali rischi per la salute pubblica.

Si raccomanda ai cittadini, in via precauzionale, di:

• tenere chiuse porte e finestre durante l’orario indicato,

• evitare di esporre all’esterno alimenti o indumenti,

• mettere al riparo animali domestici e ciotole per cibo e acqua,

• non sostare in ambienti aperti e nelle vicinanze delle zone trattate.

L’Amministrazione comunale ringrazia i cittadini per la consueta collaborazione e disponibilità, fondamentale per garantire l’efficacia dell’intervento e tutelare la salute collettiva.

Per maggiori informazioni è possibile consultare l’avviso ufficiale pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Sperone:

comune.sperone.av.it/notizie/2753518/avviso-disinfestazione-adulticida-territorio.