Questa mattina, in località “Fontana di Sperone”, si è reso omaggio alla Madonna con la celebrazione della Santa Messa. È una tradizione che si rinnova ogni anno, lì viene celebrata la Santa Messa il 15 agosto e il martedì dopo Pasqua. “Viviamo questo luogo per quello che è, in primis un luogo in cui si prega e poi un luogo in cui si fa festa” così don Reinaldo. Alla funzione religiosa erano presenti tante persone, tra esse anche il sindaco Adolfo Alaia.