AVELLINO. Un’estate favolosa, parte il “Festival delle fiabe”

Avellino, 15 agosto 2024 – Trenta giorni di appuntamenti dedicati ai più piccini per un’estate letteralmente favolosa. Parte ufficialmente il “Festival delle fiabe”, il programma di attività ludico-didattiche e ricreative fortemente voluto dall’Amministrazione Nargi, dedicato ai bambini e alle famiglie all’interno degli eventi estivi di Ferragosto.

Laboratori teatrali, letture a tema, laboratori creativi, racconti, letture teatralizzate, riscoperta dei giochi antichi, spettacoli, intrattenimento all’aperto e tanto altro. Il tema delle fiabe quale filo conduttore delle attività di un fitto programma che partirà domani, alle ore 18, e si concluderà il prossimo 15 settembre. Per snodarsi con le sue trame fantasiose all’insegna della più fervida immaginazione nelle location più suggestive del patrimonio culturale ed architettonico del Comune, e nei suoi spazi verdi più armoniosi.

Si comincia domani, 16 agosto, alle ore 18, con BUM BUM PipPirati Urrà, dell’associazione Puck teatré. Uno spettacolo teatrale bilingue con laboratorio ludico-teatrale per bambini di età superiore ai 3anni. Il 17 agosto, sempre a Piazza Libertà alle ore 18, ecco Mimì’ e Cocò, Puck teatré. Uno spettacolo Teatrale per bambini di oltre 3 anni. Il 18 agosto, stessa location, ma alle ore 19, TECTA CLAN H, con lo spettacolo “Tutto Sbagliato al posto giusto”. Il 19 agosto, alle ore 19, mentre il 20 agosto, a Piazza Kennedy, dalle ore 18, Il filo d’erba racconta, di Puck teatré, con un percorso di teatro natura per bambini dai 6anni in su. Il 21 agosto, alle ore 18, presso il Casino del Principe, Intrecci di Fiaba, Consiglia, Centro Storico. Si prosegue il 22, 23, 24 e 25 agosto con 4 giorni di eventi, nel Giardino delle Meraviglie, con Teatro, di animazione, laboratori e gioco, organizzati da Mister Punch and Judy presso il Parco del Teatro “Gesualdo”. Alice in Wonderland, Everlive Italia, con animazione e spettacolo, sarà di scena, invece, a Piazza della Libertà, il 24 agosto, alle ore 20.30.

Ancora Barzaghi Officine del Naturale, presso Villa Amendola, il 27 e 28 agosto, alle ore18.00. Il 28 agosto, alle ore 18, presso la Fontana di Grimoaldo, al centro storico, ecco Intrecci di Fiaba, di Consiglia. Toccherà quindi a La fabbrica delle favole, di Bianca Pacilio, conun laboratorio e murales biodegradabili, presso l’exCinema Eliseo, il 29 e 30 agosto, alle ore 18.00.NONSOCHECOSA, Fiabe Sperdute, di Puck teatré, allieterà i bimbi con uno Spettacolo teatrale per famiglie, a Piazza della Libertà, il 31 agosto alle ore 18,00.

Spazio a Favole in musica, di Atb Consulting, alle ore 20,00, il 31 agosto ed il 1° settembre, a Piazza Kennedy. Toccherà a FAVOLE E RICICLO, diLegambiente, con Laboratorio per bambini, il primo settembre nella Villa di Via Colombo, dalle ore 18.00. Ancora FAVOLE E RICICLO, con un Laboratorio per bambini, il 3 settembre, a Piazza Kennedy. Intrecci di Fiaba, di Consiglia, al Centro Storico nei suggestiviCunicoli Longobardi, il 4 settembre, alle ore 18.00. Il 5 e 6 settembre, alle ore 18, torna La fabbrica delle favole– 18/20, di Bianca Pacilio, con il Laboratorio e i muralesbiodegradabili, presso l’Ex Cinema Eliseo.

Sfabugliando, Spettacolo di Magia e Bolle, conArteteca, sarà di scena a Piazza della Libertà, il 7 settembre, ore 18.00. L’Aggiustatutto Puck teatré,Concerto e spettacolo al tramonto, incanterà i più piccoli nella Villa Via Colombo, l’8 settembre, alle ore 18.00. Ancora Intrecci di Fiaba, di Consiglia, al Parco del Teatro, l’11 settembre, alle 18:00. Per le Favole in musica, di Atb Consulting, l’appuntamento è fissato a Piazza Kennedy, il 14 settembre. E per TECTA CLAN H, con il suo Laboratorio, “Le parole sono finestre”, aVilla Amendola, il 13 e 15 settembre, ore15:00/19:00.