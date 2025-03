Verso il Premio Anfiteatro: Claudio Palmiero e Michele Gambardella “MarimbaShow Duo”

I due bravissimi percussionisti avellani dopo il successo alla trasmissione “ dalla Strada al Palco” premiandi anche all’Anfiteatro d’Argento 2025.

​​​ di Saverio Bellofatto

Le sonorità della “ Marimba” strumento a percussione di antiche origini africane, oggi, naturalmente e tecnicamente elaborato, adottato da diversi percussionisti. I due musicisti avellani Palmiero e Gambardella hanno dato vita a un duo che si sta notevolmente affermando. Sono talenti del nostro territorio sempre alla ricerca di nuove sonorità. Ve li presento: Claudio Palmiero, nel 2012 consegue la laurea strumenti a percussione al Conservatorio di Benevento. Percussionista con l’orchestra “Scarlatti” di Napoli e timpanista orchestrale con l’orchestra di fiati città di Bracigliano diretta dal M°. Mario Ciervo. Sempre come timpanista entra a far parte del Gran Concerto Bandistico città di Ailano diretta dal M.° Nicola Hansalik Samale. Attualmente docente in percussioni della Scuola Media Statale di San’Anastasia (Na). Anni di sperimentazioni musicali, concerti solisti. Michele Gambardella, si forma al Conservatorio Cimarosa di Avellino come percussionista e batterista, partecipa a diversi Masterclass e nel 2024 alla Festa della Musica del Conservatorio Musicale di Avellino. I due musicisti, entrambi avellani, danno vita al progetto “ Marimba Show Duo” con il quale, oltre a numerosi concerti e happening musicali partecipano riscuotendo un grande successo alla trasmissione “ Dalla strada al palco” condotta da Nek e Bianca Guaccero.

In questo link un video della marimba di Claudio Palmiero girato nel Parco regionale del Partenio

https://youtu.be/GP87K__6lBg?si=9BNUVFAxTboN667I