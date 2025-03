Tonno Disko: ad Avellino la rivelazione house

Dalle consolle dell’Europa che conta, sabato 15 marzo Tonno Disko approda al 35mm per una notte di musica da non perdere. Conosciuto per i suoi energici e versatili dj sets, che spaziano dalla disco alla funky, dall’old school hip hop alla house e alla breakbeats, con la sua “immensità” e la sua empatia comunicativa, Tonno Disko lascia il segno in maniera indelebile. Ad oggi è uno tra i dj più riconosciuti nei festival internazionali, perché sa come far ballare l’intera pista in un batter d’occhio con il suo ampio sorriso e le sue fantastiche hits. Lui che divide la console con Lil Louis, Francois Kevorkian, Louie Vega, Kirollous e altri grandi artisti, questa volta farà infiammare i piatti tenuti caldi dai nostri dj Felix Deep, MAAS e Si.da.soul. È proprio la passione senza età di questi “ragazzoni” generazione X di Umma che, dopo aver trascinato ad Avellino artisti di fama mondiale quali Kenny Carpenter, Robert Owens ed Hector Romero, questa volta, con la collaborazione di New dep music, farà ballare il 35mm sulle stesse note dello Shelter Amsterdam, regalando agli amanti dell’house irpini una notte unica per musica e atmosfera con il “grande” Tonno Disko.

Con i suoi mix eclettici e originali, Tonno interpreta al meglio, del resto, lo spirito pionieristico dell’Underground Music Movement Avellino (Umma), un progetto nato dalla passione per una tendenza musicale maturata nei ’90, ma che origina dai suoni e dalle voci blues, gospel, funky, disco degli anni precedenti. Negli anni di dominio della commerciale, un groove non convenzionale di una cultura di “minoranza” cementa un’amicizia e una passione che ancora oggi è motore di eventi come questo in programma, all’insegna della non omologazione e dell’affermazione della propria individualità. “not Everyone Understands House Music… It’s A Spiritual Thing… A Body Thing… A Soul Thing…”: sabato 15 al 35mm lo ricorderanno gli amanti dell’house e lo scopriranno tutti coloro che desiderano trascorrere una notte intensa, tra sano divertimento e musica vera! (Per info, liste e prenotazione tavoli 342 799 3912 – 333 365 7575).