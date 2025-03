Tragedia a Baiano: Elena Filisanu la donna morta nell’incidente stradale

Elena Filisanu, 60 anni, di origine rumena, è la donna che ha perso la vita nella serata del 25 marzo a Baiano in un tragico incidente stradale avvenuto all’incrocio tra via Nazionale delle Puglie e la traversa di via Calabricito.

Secondo le ricostruzioni, l’auto della donna è stata coinvolta in una collisione con un altro veicolo. A seguito dell’urto, la sua vettura ha terminato la corsa contro un’abitazione vicina. Nonostante l’impatto, Filisanu è riuscita a scendere autonomamente dall’auto, ma si è accasciata al suolo subito dopo. I soccorsi del 118, intervenuti tempestivamente, hanno tentato di rianimarla, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare Elena Filisanu viveva da anni nel Baianese, dove lavorava. Le autorità stanno ancora indagando per chiarire la dinamica esatta dell’incidente.