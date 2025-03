2 aprile 2025 – Finalissima Coppa Campania Promozione: Puglianello e Cimitile si sfidano ad Aversa per il titolo

L’attesa è finita: mercoledì 2 aprile 2025, alle ore 18:00, lo Stadio Augusto Bisceglia di Aversa (CE) sarà il palcoscenico della Finalissima della Coppa Campania Promozione, che vedrà affrontarsi Polisportiva Puglianello e Cimitile. Oltre all’importanza sportiva della sfida, l’evento sarà caratterizzato da una forte valenza sociale grazie all’iniziativa “Tutti in campo contro la violenza sulle donne”, per sensibilizzare il pubblico su un tema di grande attualità.

Il cammino delle due finaliste

• Polisportiva Puglianello: La squadra sannita ha mostrato grande solidità nel suo percorso verso la finale, superando la Boys Caivanese con un doppio 2-0 in semifinale. Un rendimento che conferma la qualità del gruppo e la voglia di conquistare il trofeo.

• Cimitile: I granatieri, invece, hanno scritto una pagina storica per il club, conquistando la loro prima finale di Coppa Campania. La vittoria per 1-0 sull’Agerola nella semifinale di ritorno, grazie al gol decisivo di Simone Pastore, ha sancito un traguardo prestigioso per la squadra.

I dettagli dell’evento

• Data e Ora: Mercoledì 2 aprile 2025, ore 18:00.

• Luogo: Stadio Augusto Bisceglia, Aversa (CE).

• Finaliste: Polisportiva Puglianello vs. Cimitile.

• Messaggio sociale: “Tutti in campo contro la violenza sulle donne”.

La finale si preannuncia avvincente, con due squadre determinate a scrivere il proprio nome nell’albo d’oro della competizione. L’appuntamento è fissato: lo spettacolo è garantito, dentro e fuori dal campo.