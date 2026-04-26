Storie di aziende. Avella, il ristorante pizzeria Porta Riva con i suoi gourmet semplici, espressivi e identitari accoglie gli amanti della buona tavola nel segno dell’innovazione e della tradizione.

di Saverio Bellofatto

Siamo ad Avella, cuore pulsante della Campania Felix, anticamente Abella, città che vantava molti acquedotti, palazzi, fori e anfiteatro e sei porte di ingresso nei rispettivi suoi lati. La ridente cittadina offre sempre degli spunti interessanti sia dal punto di vista storico che naturalistico e paesaggistico. Famosa per le sue nocciole e la sua acqua che alimenta il fiume Clanio che, dalla cascata di Acquapendente entra gloriosamente nella città attraverso la storica Porta Riva. Ed è proprio qui che Mario Spoletta decano dei pizzaioli avellani apre la sua porta verso le vie del gusto e dei prodotti tipici locali con il ristorante – pizzeria PORTA RIVA. Il locale è particolarmente accogliente, l’atmosfera è intima, bella e curata, nell’illuminazione e con un arredo sobrio ed elegante. Un servizio eccellente, diretto dalla bravissima Michela Spoletta, che pone una grande attenzione ai dettagli. Un ambiente elegante con tavoli disposti anche nel bel giardino degradante sulle rive del Clanio.

La cucina fatta di piatti unici che mettono in risalto i prodotti tipici avellani e dell’Irpinia, con gourmet semplici, espressivi e identitari. Le pizze preparate dal pizzaiolo Lello, soddisfano i palati più esigenti, e, c’è da segnalare l’eccellente pizza crunck una bontà assoluta e croccante con ricche farciture che ne esaltano il gusto. E che dire delle speciali serate enogastronomiche a tema con la partecipazione di Chef di caratura internazionale. Avella, oltre alle bellezze storiche, archeologiche e naturalistiche offre ai visitatori anche ottimi percorsi enogastronomici ed il Ristorante Porta Riva è il suo fiore all’occhiello.