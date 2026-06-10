Eliambulanza atterra al campo sportivo di Baiano: trasferito d’urgenza un paziente in ospedale

BAIANO – Momenti di apprensione nella serata di oggi, mercoledì 10 giugno 2026, a Baiano, dove un’eliambulanza è atterrata presso il campo sportivo cittadino per consentire il trasferimento urgente di un paziente verso una struttura ospedaliera dell’area napoletana.

L’intervento si è svolto intorno alle ore serali e ha immediatamente attirato l’attenzione di numerosi residenti e passanti, incuriositi dalla presenza del velivolo e dal dispiegamento di mezzi di soccorso e forze dell’ordine.

Per garantire il corretto svolgimento delle operazioni e la sicurezza dell’area, sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Avellino e i Carabinieri della Compagnia di Baiano, che hanno presidiato il campo sportivo e regolato l’accesso alla zona interessata.

L’eliambulanza ha effettuato l’atterraggio in piena sicurezza, consentendo ai sanitari di prendere in carico il paziente e procedere rapidamente al trasferimento verso un ospedale napoletano, dove avrebbe ricevuto le cure necessarie.

Le operazioni si sono concluse senza particolari criticità, grazie alla perfetta collaborazione tra il personale sanitario, i vigili del fuoco e i militari dell’Arma. Resta al momento riservata l’identità del paziente e non sono state diffuse informazioni ufficiali sulle sue condizioni di salute.

L’episodio ha comunque suscitato forte attenzione tra i cittadini presenti, molti dei quali si sono fermati nei pressi dell’impianto sportivo per comprendere cosa stesse accadendo, assistendo alle delicate fasi dell’intervento.