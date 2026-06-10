Sperone, l’augurio dell’Amministrazione comunale agli studenti impegnati negli esami

Un messaggio di incoraggiamento e vicinanza rivolto ai giovani studenti che in questi giorni sono chiamati ad affrontare un importante traguardo del loro percorso scolastico. L’Amministrazione comunale di Sperone ha voluto rivolgere un pensiero agli alunni impegnati negli esami conclusivi della scuola secondaria di primo grado.

«Cari ragazzi e care ragazze – si legge nel messaggio – in questi giorni vi apprestate ad affrontare le prove d’esame, un momento importante che segna la conclusione del vostro percorso nella scuola secondaria di primo grado e l’inizio di una nuova fase della vostra crescita».

L’Amministrazione invita gli studenti a vivere questa esperienza con serenità e fiducia nelle proprie capacità, valorizzando il lavoro svolto durante gli anni di studio e le competenze acquisite nel percorso scolastico.

«Desideriamo rivolgere a ciascuno di voi il più sincero augurio di affrontare queste prove con serenità, fiducia e consapevolezza. Abbiate fiducia nelle vostre capacità e affrontate questa esperienza con entusiasmo e coraggio».

Nel messaggio trovano spazio anche i ringraziamenti agli insegnanti e alle famiglie che hanno accompagnato gli studenti nel loro cammino formativo, sostenendoli quotidianamente nel percorso di crescita personale e culturale.

«Un ringraziamento va agli insegnanti e alle famiglie che vi hanno accompagnato e sostenuto lungo questo percorso».

Infine, il tradizionale augurio rivolto a tutti gli studenti speronesi: «A tutti voi il nostro più caloroso in bocca al lupo per gli esami e per il futuro che vi attende».

Un gesto di attenzione da parte dell’Amministrazione comunale che sottolinea l’importanza dell’istruzione e della formazione delle nuove generazioni, chiamate a costruire il futuro della comunità.