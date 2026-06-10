SPERONE. Sant’Eliseo 2026: fede, tradizione e comunità in festa il 14 giugno

La comunità si prepara a vivere uno degli appuntamenti più sentiti dell’anno con la Festa di Sant’Eliseo 2026, in programma domenica 14 giugno, organizzata dal Comitato Festa Sant’Elia 2026.

L’evento rappresenta un importante momento di incontro tra spiritualità, tradizione e convivialità, capace di coinvolgere cittadini, famiglie e visitatori in una giornata all’insegna della devozione e della condivisione.

Il programma religioso prenderà il via alle ore 18.30 presso la Parrocchia Sant’Elia con la celebrazione della Santa Messa. Al termine della funzione religiosa si svolgerà la tradizionale processione di Sant’Elia, momento particolarmente atteso dai fedeli che accompagneranno il santo lungo le strade del paese in un clima di raccoglimento e preghiera.

Conclusa la processione, i festeggiamenti proseguiranno nel Piazzale Sant’Elia, dove prenderà vita il programma civile. Saranno allestiti stand gastronomici con specialità locali e non mancherà l’animazione musicale, pensata per offrire momenti di svago e aggregazione a persone di tutte le età.

La manifestazione si propone di custodire e valorizzare il patrimonio di fede e tradizione tramandato dalle generazioni precedenti, rafforzando al tempo stesso il senso di appartenenza alla comunità.

L’invito degli organizzatori è rivolto a tutti: partecipare alla Festa di Sant’Eliseo significa condividere una giornata speciale all’insegna della devozione, della cultura popolare e della gioia dello stare insieme.

“Fede, tradizione e festa insieme” è il messaggio che accompagnerà l’edizione 2026, nel segno di una ricorrenza che continua a unire e coinvolgere l’intera comunità.