ALMANACCO DEL GIORNO. Giovedí, 11 Giugno 2026

S. BARNABA AP.

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Settimana n. 24

Giorni dall’inizio dell’anno: 162/203

A Roma il sole sorge alle 04:35 e tramonta alle 19:44 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 04:34 e tramonta alle 20:11 (ora solare)

Luna: 1.26 (lev.) 15.39 (tram.)

Saturno sorge alle 1.30 e tramonta alle 13.56. Distanza: km 1.472.000.000 .

Aforisma del giorno:

Dormiamo in camere separate, ognuno cena per i fatti suoi, facciamo vacanze ognuno per conto suo: insomma, facciamo di tutto per tenere unito il matrimonio. (R. Dangerfueld)