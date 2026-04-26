Mugnano del Cardinale, tornano i gagliardetti della Madonna delle Grazie: nuove date per la distribuzione

Grande partecipazione e forte entusiasmo da parte della comunità per i gagliardetti dedicati alla Madonna delle Grazie. A seguito delle numerose richieste registrate nei giorni scorsi, il Comitato ha deciso di organizzare due ulteriori giornate di distribuzione, in vista del mese mariano e della festa tanto sentita dai fedeli.

L’iniziativa rappresenta un segno di devozione molto caro alla tradizione locale, capace di unire la comunità e accompagnarla verso uno dei momenti religiosi più importanti dell’anno.

Nel dettaglio, i nuovi appuntamenti sono stati fissati per:

* Domenica 3 maggio, in Piazza Umberto I, dalle ore 9:30 alle 12:00

* Domenica 10 maggio, in Piazza Cardinale, dalle ore 9:30 alle 12:00

Due occasioni importanti per permettere a tutti i cittadini di ricevere il gagliardetto e partecipare attivamente al clima di fede e condivisione che precede i festeggiamenti.

Il Comitato invita la cittadinanza a partecipare numerosa, sottolineando come questo semplice gesto rappresenti un forte simbolo di appartenenza, tradizione e spiritualità per l’intera comunità di Mugnano del Cardinale.