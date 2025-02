Riapre ad Avella lo storico negozio “La Giostra”: appuntamento giovedì 20 febbraio alle ore 18

Dopo un periodo di chiusura e un’importante fase di rinnovamento, lo storico negozio “La Giostra” di Avella si prepara a riaprire le sue porte. L’appuntamento è fissato per giovedì 20 febbraio alle ore 18, quando il punto vendita accoglierà nuovamente i clienti con una veste rinnovata, ma con la stessa passione e dedizione che lo hanno reso un punto di riferimento per generazioni.

“La Giostra” ha rappresentato per anni una tappa fondamentale per le famiglie del territorio, offrendo un’ampia selezione di abbigliamento per bambini e accompagnando la crescita di tanti piccoli clienti con qualità e cortesia. La decisione di chiudere era stata accolta con dispiacere dalla comunità, ma l’affetto ricevuto ha spinto i titolari a riconsiderare il futuro del negozio e a investire in un nuovo inizio.

Il giorno dell’inaugurazione sarà un momento speciale, non solo per i proprietari, ma anche per tutti coloro che hanno a cuore la storia e l’identità di Avella. La riapertura segna non solo il ritorno di un’attività commerciale, ma anche la conferma di un legame indissolubile con il territorio e le sue tradizioni.

L’invito è aperto a tutti: venite a scoprire il nuovo volto de “La Giostra” e a festeggiare insieme questo entusiasmante ritorno!