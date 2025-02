COMIZIANO- Il Sindaco Severino Nappi convoca un tavolo di confronto per discutere degli aumenti dei canoni di locazione ACER.

Nasce un appello del Sindaco di Comiziano, l’Ing. Severino Nappi, che a seguito degli aumenti dei canoni di locazione degli alloggi di proprietà ACER, propone un’azione politica intercomunale per fronteggiare un problema di indubbio rilievo sociale.

Si ritiene, infatti, inaccettabile in questo momento storico, esigere dalle famiglie gli aumenti richiesti, fuori da ogni logica di mercato immobiliare.

A tal fine, il Primo Cittadino ha convocato per il giorno 5 Marzo, alle ore 17,00, presso la Sala consiliare del Comune di Comiziano, i Sindaci dei comuni limitrofi, per discuterne e trovare una linea comune e condivisa che contrasti gli aumenti previsti dal Regolamento regionale n. 2/2023 di “Modifiche al Regolamento regionale 28 ottobre 2019, n. 11”.

Tale iniziativa dell’Amministrazione Comunale di Comiziano, rappresenta un modo per ridare forza e vigore al ruolo della politica schierata a tutela delle esigenze dei cittadini.