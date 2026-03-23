Referendum sulla giustizia, affluenza in provincia di Avellino: Baianese stabile, Vallo di Lauro più variabile

Si sono chiuse alle ore 15 le operazioni di voto per il referendum sulla giustizia. In provincia di Avellino il dato definitivo sull’affluenza si attesta su valori medi, lontani però dalla soglia necessaria per il quorum.
Il capoluogo Avellino registra un’affluenza finale del 52,73%, uno dei dati più alti del territorio provinciale.
Baianese: partecipazione omogenea intorno al 50-53%
Nel Baianese, l’affluenza finale si mantiene su livelli abbastanza uniformi, senza grandi differenze tra i comuni.
Nel dettaglio:
- Sperone: 52,98%
- Sirignano: 52,34%
- Baiano: 51,34%
- Quadrelle: 51,04%
- Mugnano del Cardinale: 48,20%
- Avella 47,28
Il Baianese si conferma dunque compatto, con percentuali attorno alla soglia del 50%.
Vallo di Lauro: Lauro sopra il 57%, ma dati più altalenanti
Più articolata la situazione nel Vallo di Lauro, dove si registrano differenze più marcate tra i vari centri.
In evidenza:
- Lauro: 57,82%
- Quindici: 50,03%
- Domicella: 51,19%
- Pago del Vallo di Lauro: 45,52%
- Marzano di Nola: 48,76%
- Moschiano: 43,40%
- Taurano: 48,33%
Il dato di Lauro spicca come uno dei più alti dell’intera provincia, mentre altri comuni restano sotto la soglia del 50%, evidenziando una partecipazione più discontinua.
I dati più alti in provincia
Tra i comuni con maggiore affluenza si segnalano:
- Venticano: 63,49%
- Cesinali: 63,02%
- Parolise: 60,48%
- Pratola Serra: 60,12%
- Calitri: 60,44%
Numeri che rappresentano le punte più alte a livello provinciale.
Quorum in bilico
Nonostante alcune buone performance locali, il dato generale resta in bilico rispetto al raggiungimento del quorum nazionale.
L’affluenza in Irpinia dimostra comunque una partecipazione significativa, con diversi comuni sopra il 50%, ma con differenze territoriali evidenti.
Un territorio attivo ma diviso
Il Baianese si distingue per equilibrio e compattezza, mentre il Vallo di Lauro mostra una maggiore variabilità nei livelli di partecipazione.
Nel complesso, la provincia di Avellino conferma attenzione e coinvolgimento, ma senza un andamento uniforme su tutto il territorio.