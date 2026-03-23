Progetti Terapeutico-Riabilitativi Personalizzati: l’ASL Avellino apre un focus su integrazione socio-sanitaria e percorsi di vita

Il 25 marzo, presso l’Ordine dei Medici, il corso di formazione per i professionisti della salute dedicato ai nuovi modelli di presa in carico e alla coprogettazione territoriale attraverso i Budget di Salute

Sostenere progetti di vita personalizzati e migliorare l’inclusione sociale e l’autonomia delle persone con bisogni complessi. Ai nuovi modelli di presa in carico è dedicato l’evento formativo promosso dall’ASL Avellino “I Progetti Terapeutico-Riabilitativi Personalizzati (PTRP) – Dalla valutazione multidimensionale alla coprogettazione del progetto di vita: strumenti, attori e processi dei PTRP con Budget di Salute”, in programma il 25 marzo 2026, a partire dalle ore 8:00, presso la Sala Convegni dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Avellino in Via Vasto 28.

L’iniziativa rappresenta un importante momento di approfondimento e confronto per i professionisti sanitari coinvolti nei percorsi di cura e riabilitazione, che verranno attivati dall’Azienda Sanitaria Locale in via sperimentale nell’ambito del PNES Programma Nazionale Equità in Salute.

Il corso di formazione si articolerà in diverse sessioni tematiche che approfondiranno temi quali i Budget di Salute e la costruzione dei PTRP, attraverso il lavoro di rete e la coprogettazione con il Terzo Settore.

I Budget di salute, infatti, rappresentano uno strumento innovato di welfare che integra risorse economiche, professionali e umane per sostenere progetti di vita individuali di persone con bisogni complessi (salute mentale, disabilità), puntando a migliorare l’inclusione sociale e l’autonomia, andando oltre la prestazione sanitaria.

L’evento è accreditato dal Provider Asl per 6 crediti ECM ed è rivolto alle figure professionali impegnate nella promozione di nuovi modelli di presa in carico, tra cui medici specialisti (neuropsichiatria infantile, psichiatria, neurologia, farmacologia e tossicologia clinica), psicologi, infermieri, logopedisti, educatori professionali, terapisti della riabilitazione e tecnici dell’area neuro-psichiatrica.

L’obiettivo è rafforzare le competenze degli operatori e promuovere un sistema virtuoso centrato sulla persona e orientato alla costruzione di un progetto di vita sostenibile e condiviso.