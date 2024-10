Ne danno il triste annuncio la moglie Rosa Sorice, i figli Luigi, Rosalba e Alessandra, il genero Gaetano Esposito, le nipotine Francesca e Rossana, i nipoti e parenti tutti. I funerali avranno luogo lunedì 14 ottobre alle ore 16,30 partendo dalla casa dell’Estinto in via A. De Gasperi, 1 per la Chiesa di San Giovanni in Avella. Dopo il rito religioso la Famiglia saluterà in Chiesa.