Calcio Serie C, 9a giornata. Spettacolo Avellino, cinquina alla Casertana

Avellino-Casertana 5-0

Avellino (4-3-2-1): Iannarilli; Cancellotti, Rigione, Enrici, Frascatore (73′ Liotti); De Cristofaro, Palmiero (54′ Mutanda), Sounas (84′ Arzillo); D’Ausilio, Russo (73′ Redan); Patierno (84′ Gori). A disposizione: Marson, Benedetti, Cionek, Llano, Tribuzzi, Vano, Campanile, De Michele. All. Biancolino

Casertana (4-3-2-1): Zanellati; Mancini (46′ Paglino), Kontek, Bacchetti, Falasca; Damian (60′ Collodel), Bianchi (46′ Gatti), Proia; Carretta (85′ Deli), Bakayoko; Asencio ( 46′ Iuliano) . A disposizione: Vilardi, Pareiko, Fabbri, S. Rocca, Matese, Di Giovanni, Satriano. All. Iori

Arbitro: Vogliacco di Bari

Assistenti: Taverna di Bergamo e Pandolfo di Castelfranco Veneto

Quarto Uomo: Castellone di Napoli

Note: ammoniti Palmiero, Biancolino, Carretta, De Cristofaro, Deli, Bacchetti; recupero p.t. 3′, s.t. 4′

Reti: 5′ e 83′ Patierno, 22′ e 49′ Sounas, 47′ pt autorete di Mancini

di Lucio Ianniciello

Cinquina dei lupi che asfaltano la Casertana nel derby con le doppiette di Sounas e Patierno e l’autorete di Mancini. È la terza vittoria consecutiva, lupi trasformati con Biancolino.

Squadre a specchio, schemi ad albero di Natale. Biancolino opta per D’Ausilio e Russo alle spalle della punta Patierno. Confermato il blocco di difesa e centrocampo. Al 5′ l’Avellino passa in vantaggio, D’Ausilio pesca Patierno che di prima intenzione nell’area avversaria incrocia in modo perfetto. La Casertana cerca di reagire ma il team biancoverde è sul pezzo e al 20′ Patierno ricambia l’assist a D’Ausilio che di testa spedisce alto. È il preludio al raddoppio, al 23′ D’Ausilio serve Sounas, il piattone del greco castiga Zanellati. La Casertana è stordita, solo un tiro debole di Damian tra le braccia di Iannarilli. D’Ausilio continua a imbeccare i compagni con una continuità impressionante, palla ancora a Patierno che arriva con un attimo di ritardo. Al secondo minuto di recupero l’Avellino triplica, un devastante D’Ausilio fa filtrare per De Cristofaro, sfera indirizzata a Patierno ma sulla traiettoria interviene Mancini che infila nella propria porta. I lupi in pratica chiudono il match e il Partenio Lombardi è una bolgia.

Triplo cambio di Iori e Iannarilli deve effettuare una bella parata. I biancoverdi però trovano la porta con una facilità incredibile, al 49′ la premiata ditta D’Ausilio-Sounas colpisce ancora, assist del primo e tiro dell’ex Catanzaro che sigla la seconda doppietta consecutiva, 4-0. Non è sazio D’Ausilio, arma Russo che non arriva bene sulla sfera prima del colpo di testa di Iuliano sopra la traversa in area irpina. Intanto Biancolino inserisce Mutanda per Palmiero. L’Avellino è irrefrenabile, pallonetto non preciso di Patierno da ottima posizione. È il momento di Redan e Liotti per Russo e Frascatore. Squillo Casertana con Carretta, devia Iannarilli. All’83’ ecco la “manita”, doppietta anche per Patierno che trova l’assistenza del solito D’Ausilio. Non si ferma il centrocampista, zuccata e Zanellati respinge sul palo. Quattro i minuti di recupero ed è apoteosi, la Curva applaude.